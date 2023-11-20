Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 15:55

Бадаев оценил шансы Маслова в бою с Хадисом за титул Ural FC

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от боя между Хадисом Ибрагимовым и Александром Масловым, которые встретятся за пояс Ural FC в тяжелом весе по правилам бокса в MMA-перчатках.

«Ибрагимов против Маслова — любопытный бой двух известных талантливых тяжеловесов. Маслова мы видели совсем недавно по правилам MMA в лиге ACA, он оформил эффектный нокаут, в очередной раз доказав, что его стойка на уровне.

Хадис также не нуждается в представлении. Он дрался на самом высоком уровне, был чемпионом M-1, дрался в UFC, является чемпионом Hardcore. За его плечами большой опыт, в этом аспекте он превосходит своего соперника. Он более опытный боец, так как все-таки Ибрагимов — это в первую очередь боец смешанных единоборств, а Александр — профильный ударник. Из-за этого шансы Маслова в этом противостоянии возрастают. Но это не значит, что он является фаворитом, потому что Хадиса характеризуют опыт, сила удара, уверенность в себе и непоколебимость.

Фаворита в этом противостоянии я не вижу. Дам 50 на 50, самому любопытно понаблюдать за этим боем. Хорошо, что данное противостояние устроили не по правилам ММА, потому что именно в таком формате будет больше интриги и соответственно больше зрелища», — приводит слова Бадаева пресс-служба Ural FC.

Ural FC пройдет 9 декабря в Москве. В со-главном поединке турнира встретятся звезды поп-MMA Али Хейбати и Юрий Рябой.

Александр Маслов
Хадис Ибрагимов
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Иверсен — об отстранении россиян: «Они были практически единственными нашими конкурентами в последние несколько лет»
«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Давудов победил Михеля на турнире TOP DOG 25

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости