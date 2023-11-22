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Сегодня, 21:10

Давудов прокомментировал жалобы на судейство со стороны своих соперников

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион Top Dog в среднем весе Наим Давудов, по прозвищу «Самурай», прокомментировал жалобы на судейство со стороны своих соперников Сержа Михеля и Сергея «Кратоса» Калинина.

«Сереге, попросившему заменить рефери, надо подумать, что даже если это будет не Сиденко, то это будут ученики Дениса Анатольевича, которыми являются все ребята, занимающиеся судейством. Как он скажет и посмотрит на них, так и будет. Когда у них возникают сомнения или совершают ошибки, они спрашивают мнение Сиденко. Это детский сад говорить, что мне нужен другой судья или у меня болела задница.

Если вы помните, как я после случайного поражения, когда я разбивал колхозными ударами олимпийского боксера, как будто только что вышел из бара с широкими боками и худыми руками, а в пятом раунде просто зевнул за 30 секунд до конца боя. Проиграв поединок, я сказал, что значит так было надо, подогнал ему мед от наших спонсоров, проявил уважение и гостеприимство, а не плакал, как он. Не знаю, сколько можно плакать. Вторая защита титула и второй нытик попадается», — приводит слова Давудова MMA.Metaratings.ru.

Давудов владеет титулом чемпиона Top Dog в среднем весе с декабря 2021 года, когда он победил Максима Федорова. С тех пор он провел две успешные защиты против Сергея «Кратоса» Калинина и немца Сержа Михеля.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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