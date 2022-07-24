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Сегодня, 06:05

Аспиналл и Блейдс выпили вместе по бокалу пива после UFC Fight Night 208

Сергей Разин
корреспондент
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Кертис Блейдс и Том Аспиналл.
Фото Соцсети

Английский боец Том Аспиналл опубликовал новый пост в соцсетях после поражения от американца Кертиса Блейдса в главном поединке UFC Fight Night 208.

«С пивом все становится лучше. Большой Кертис и его команда заскочили, чтобы поздороваться. Странные несчастные случаи случаются. К сожалению, сегодня была не моя ночь», — написал Аспиналл в соцсетях.

Том Аспиналл в&nbsp;поединке против Кертиса Блейдса. Главный бой лондонского турнира UFC испортила травма: Аспиналл упал на 15-й секунде и застонал от боли

Бой в тяжелом весе завершился победой Блейдса после того, как Аспиналл получил травму ноги на первых секундах встречи и не смог продолжить поединок.

На счету 31-летнего Блейдса 16 побед и 3 поражения, у 29-летнего Аспиналла 12 побед при двух поражениях.

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