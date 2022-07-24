Аспиналл и Блейдс выпили вместе по бокалу пива после UFC Fight Night 208

Английский боец Том Аспиналл опубликовал новый пост в соцсетях после поражения от американца Кертиса Блейдса в главном поединке UFC Fight Night 208.

«С пивом все становится лучше. Большой Кертис и его команда заскочили, чтобы поздороваться. Странные несчастные случаи случаются. К сожалению, сегодня была не моя ночь», — написал Аспиналл в соцсетях.

Бой в тяжелом весе завершился победой Блейдса после того, как Аспиналл получил травму ноги на первых секундах встречи и не смог продолжить поединок.

На счету 31-летнего Блейдса 16 побед и 3 поражения, у 29-летнего Аспиналла 12 побед при двух поражениях.