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Блейдс: «Жаль, что так вышло. Я выходил, чтобы как следует заявить о себе»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Американский боец Кертис Блейдс прокомментировал победу над англичанином Томом Аспиналлом в главном поединке UFC Fight Night 208.

«Мы даже не подрались особо. Я вышел сюда, чтобы как следует заявить о себе, я знал, что Аспинэлл — это уровень, знал, что победа над ним позволит мне сказать: «Эй, я готов к титульнику!»

Хотелось бы, чтобы этой травмы не было... Даже не знаю, что сказать. Мне жаль. Ни у кого из нас не было возможности показать себя, кто что приготовил, у каждого из нас были свои заготовки», — сказал Блейдс в октагон-интервью.

Бой в тяжелом весе завершился победой Блейдса после того, как Аспиналл получил травму ноги на первых секундах встречи и не смог продолжить поединок.

На счету 31-летнего Блейдса 16 побед и 3 поражения, у 29-летнего Аспиналла 12 побед при двух поражениях.

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Блейдсу присудили победу в главном поединке UFC Fight Night 208 после травмы Аспиналла на первых секундах
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