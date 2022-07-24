Густафссон выступил с заявлением после нокаута от Никиты Крылова на UFC Fight Night 208

36-летний полутяжеловес UFC Александр Густафссон (18-7) прокомментировал поражение от Никиты Крылова (28-9), которое он потерпел в первом раунде на UFC Fight Night 208.

«Я в порядке. Разочарован. Поздравляю Никиту и благодарю всех за поддержку», — написал шведский боец в Twitter.

Густафссон потерпел четвертое поражение подряд. 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне он проиграл Крылову нокаутом в первом раунде. Бой продлился 1 минуту и 7 секунд.