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Сегодня, 09:17

Густафссон выступил с заявлением после нокаута от Никиты Крылова на UFC Fight Night 208

Давид Хачатрян
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36-летний полутяжеловес UFC Александр Густафссон (18-7) прокомментировал поражение от Никиты Крылова (28-9), которое он потерпел в первом раунде на UFC Fight Night 208.

«Я в порядке. Разочарован. Поздравляю Никиту и благодарю всех за поддержку», — написал шведский боец в Twitter.

Густафссон потерпел четвертое поражение подряд. 23 июля на UFC Fight Night 208 в Лондоне он проиграл Крылову нокаутом в первом раунде. Бой продлился 1 минуту и 7 секунд.

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