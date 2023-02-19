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Сегодня, 18:18

Харитонов о возможном реванше Махачева и Волкановски: «Парни зарабатывают»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» новость о возможном бое-реванше между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Реванш Махачев — Волкановски? Пусть проводят, если это будет равный поединок. В чем интерес для бойцов? Парни зарабатывают. Спортивный интерес, само собой есть, но и цена по-любому выросла», — сказал Харитонов «СЭ».

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) договорились между собой провести реванш в Абу-Даби, когда они встретились в подтрибунном помещении на UFC 284. Видео диалога опубликовал Волкановски на своем YouTube-канале.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Сергей Харитонов
UFC
ММА
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