Харитонов о возможном реванше Махачева и Волкановски: «Парни зарабатывают»

Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» новость о возможном бое-реванше между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Реванш Махачев — Волкановски? Пусть проводят, если это будет равный поединок. В чем интерес для бойцов? Парни зарабатывают. Спортивный интерес, само собой есть, но и цена по-любому выросла», — сказал Харитонов «СЭ».

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) договорились между собой провести реванш в Абу-Даби, когда они встретились в подтрибунном помещении на UFC 284. Видео диалога опубликовал Волкановски на своем YouTube-канале.