Артем Тарасов прокомментировал приговор Топору за драку из-за девушек

Спортивный блогер и боец ММА Артем Тарасов поделился мнением о приговоре Максиму (Топору) Щербакову.

«С жизненной стороны правильно заступаться за девушек, но со стороны спортсмена нужно конфликтов избегать. Даже когда тебе говорят: «Пойдем выйдем!» Я считаю, что Макс — спортсмен, хотя он совсем недавно в боях. Он может сам себе и семье сделать хуже за то, что заступился, грубо говоря, за девушку. Он мог бы заступиться, но при этом показать свою силу не выходя на улицу, решив вопрос диалогом. Но все люди разные, все вспыльчивые.

Я думаю, что там парни были не совсем трезвые, если приставали. Вообще, Макс по жизни добряк, он детей очень сильно любит, тренирует всех постоянно. Везде, куда ни придет, вокруг него собирается народ», — приводит слова Тарасова «РЕН ТВ».

Ранее стало известно, что Щербаков был приговорен к двум годам колонии-поселения за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Боец стал фигурантом дела после того, как заступился за девушек.