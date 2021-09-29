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Стерлинг: «Сандхаген вынесет читера Яна за два раунда»

13:41
Алджамейн Стерлинг. Фото funkmastermma, Instagram
Алджамейн Стерлинг. Фото funkmastermma, Instagram
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг дал прогноз на бой между соотечественником Кори Сандхагеном и россиянином Петром Яном.

«Я продолжу восстанавливать свое тело и шею, а Сэндмен (Саднхаген) вынесет читера (Петра) Яна в течение двух раундов, — заявил Стерлинг. — Эпический реванш состоится в декабре или в начале 2022 года».

Бой Ян — Сандхаген состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На кону пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Пусть поборются за второе место, а я позабочусь о том, чтобы моя нервная система полностью восстановилась. Шутите, сколько хотите, но я многого достиг в этом спорте, и я не собираюсь останавливаться!» — написал Стерлинг в Instagram.

В поединке, который прошел в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову. Незамедлительный реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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