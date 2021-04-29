Артем Тарасов и Никита Солонин получили штрафы за использование ненормативной лексики

Российский боец ММА Артем Тарасов рассказал «СЭ» подробности конфликта с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. 28 апреля Тарасов и Никита Солонин были задержаны в Санкт-Петербурге.

— Чем в результате все закончилось?

— В результате мне выписали штраф за то, что я ругался матом. Хотя я вообще не ругался, я успокаивал. В основном ругались матом именно Никита и тот мужчина.

— А Никите что сказали?

— Пока то же самое, что и мне — за мат. Но ему хотят придумать «уголовку». Я повторюсь, там испугались, что такой резонанс. Многие адекватные полицейские все понимали, извинялись перед нами. Сказали, что они получают от руководства сверху. Их можно понять, они — заложники дела.

— Сколько рублей штраф за мат?

— Я не знаю, 500 рублей. Нас предложили поехать в суд, я согласился. Тот мужчина оказался хитрым, сразу пошел к начальнику, который якобы его друг. Сразу появились какие-то побои. Мы реально думали, что нас закроют. Нам говорят: все пацаны, на вас там что-то жесткое делают.

Во вторник вечером Тарасов сообщил в Instagram, что его вместе с другом Никитой Солониным доставили в отдел полиции на Московском вокзале в Петербурге. В среду в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что от персонала поезда, который ехал из Москвы в Петербург, поступило сообщение о драке. По версии полиции, Тарасов и Солонин оскорбляли пассажира поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выражались нецензурной бранью.

(Илья Андреев)