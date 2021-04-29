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Харитонов избран президентом Федерации универсального боя России

01:13
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Российский тяжеловес Сергей Харитонов избран на пост президента Федерации универсального боя России.

«На совете в министерстве спорта Российской Федерации. От души поздравляю с избранием на пост президента Федерации универсального боя России своего друга Сергея Харитонова! Серега, твой огромный опыт в спорте и знания несомненно помогут тебе на этом ответственном посту! Друзья рядом», — написал Юрий Фофанов в Instagram.

Публикация от Юрии? Фофанов (@yfofanov_mma)

Напомним, в последнем бою по правилам ММА, который состоялся в ноябре прошлого года в Дубае, Харитонов нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде. 14 апреля 40-летний Харитонов дебютировал в кулачных боях, нокаутировав американца Майка Кука на шоу Амирана Сардарова Stone Faces.

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