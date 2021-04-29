Артем Тарасов подтвердил наличие алкоголя в крови во время задержания

Российский боец ММА Артем Тарасов рассказал «СЭ» подробности конфликта с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. 28 апреля Тарасов и Никита Солонин были задержаны в Санкт-Петербурге.

— В заявлении полиции сказано, что вы пребывали в состоянии алкогольного опьянения. У тебя нашли 0,4 промили.

— Ну что это такое? Бутылка пива. Мы зашли в вагон ресторан, выпили пару банок пива и пошли спать. Просыпаемся от того, что просят убрать ноги. Мы убрали, а этот мужик начинает на нас гнать. Началась агрессия.

— В заявлении полиции также говорится, что на перроне Московского вокзала был нанесен удар от Никиты.

— Я так понимаю, что они имеют в виду меня. Там была стычка со мной. Это была стычка из-за полиции, я предлагал выйти 1 на 1. Так было бы поступить правильнее с точки зрения чести. Он начал что-то придумывать, вызвать полицию — что это такое? Он говорил, что его побили в Сапсане, потому что это уголовная статья, хотя все подтвердили, что ничего не было. Тогда уже эмоции были наколены до конца.

— Сорокину прилетело что-то?

— Им никому ничего не было. Все пацаны в шоке от этого. Говорят, он даже днем приезжал и просил, чтобы нас не выпускали. Просил уголовку. Полицейские говорили: «Темыч, ты нормальный пацан, мы все понимаем». Мы друг друга даже не били. Суть в том, что он оказался «большой шишкой». Я это понял, когда оказался в полиции впервые за 30 лет.

— Есть ощущение, что он пойдет до конца?

— Суть в том, что он был пьяный. Но ему не сделали не медицинское свидетельство, ничего. Ты — пьяный, гонишь на молодых парней. Я всех успокаивал. Ни в коем не случае не было драки в поезде. Надеюсь, у него хватит ума не заниматься такой ерундой. Ладно, если бы мы были виноваты ,и сами напились, как в случае с футболистами. Тут же просто была легкая потасовка. У него сейчас оказалась черепно-мозговая травма, хотя ни единого синяка на нем не было. Его никто не бил, были толчки, но не драка.

Во вторник вечером Тарасов сообщил в Instagram, что его вместе с другом Никитой Солониным доставили в отдел полиции на Московском вокзале в Петербурге. В среду в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что от персонала поезда, который ехал из Москвы в Петербург, поступило сообщение о драке. По версии полиции, Тарасов и Солонин оскорбляли пассажира поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выражались нецензурной бранью.

(Илья Андреев)