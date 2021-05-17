Артем Резников: «Борьба Чимаева не тянет даже на Мастера спорта»

Боец АСА Артем Резников оценил уровень вольной борьбы бойца UFC Хамзата Чимаева.

« Почему у Чимаева слабая вольная? Я смотрел его схватки, можете посмотреть, любой вольник, кто посмотрит эти схватки [поймет]. У него обычная, средняя борьба. Даже на уровень, мне кажется, Мастера спорта не тянет. Не тянет. Не «кажется», а не тянет.

Навыигрывал в Швеции турниров? Да в Швеции борьбы нет. Нет там борцов. Я посмотрел его борьбу, у него движений техничных нет. Да, борьба в клетке — это другое. Из ярковыраженных вольников в ММА я могу назвать Шамиля Амирова. У кого именно вольная хорошая. Я смотрел — у него она хорошая.

Чимаева хочется против топов посмотреть. Вот говорят, вы говорите (обращается к журналисту — прим.), что с Икрамом Алискеровым он дрался (победил апперкот-КО — прим.). Я такого бойца не знаю, но раз говорят, что сильный — значит, сильный. Но в UFC я не видел его с сильными ребятами. Пока у него ребята такие были... » , — сказал Резников в интервью ютуб-каналу «Ушатайка-Спорт-Экспресс».

27-летний Чимаев провел последний бой в сентябре прошлого года, победив Джеральда Мирсшэрта нокаутом на 17-й секунде поединка. У Чимаева три боя в UFC и три досрочных победы.

(Никита Горшенин)