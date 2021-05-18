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Ян и Фергюсон опустились в рейтингах UFC

08:23
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UFC на своем сайте опубликовал обновленный рейтинг бойцов. Бывший чемпион промоушена в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян опустился на одну строчку в сводном рейтинге вне зависимости от весовой категории. Теперь он 13-й.

На 11-е место поднялся новый чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра, который на днях завоевал пояс, победив американца Майкла Чендлера на турнире UFC 262. Ранее его вообще не было в общем рейтинге.

Американский боец Тони Фергюсон, который на том же турнире проиграл Бенеилу Дариушу, опустился на с пятой на шестую строчку в рейтинге легкого веса. Дариуш поднялся с девятого места сразу на третье.

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