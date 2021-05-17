Рамзан Кадыров: «Думал, что Шлеменко — это актер или блогер»
21:39
Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что раньше не знал бойца ММА Александра Шлеменко.
«Я даже не знал Шлеменко, — сказал Кадыров в прямом эфире Instagram. — Вначале думал, что это актер или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день дает интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях».
Ранее Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в адрес Хабиба Нурмагомедова.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/tv/CO-VJmnIhcW/?igshid=fwbxn4nfdq21
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