Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Рамзан Кадыров: «Думал, что Шлеменко — это актер или блогер»

21:39
Александр Шлеменко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Шлеменко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что раньше не знал бойца ММА Александра Шлеменко.

«Я даже не знал Шлеменко, — сказал Кадыров в прямом эфире Instagram. — Вначале думал, что это актер или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день дает интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях».

Ранее Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/CO-VJmnIhcW/?igshid=fwbxn4nfdq21

Читайте также

Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер?
Карацев обошел Хачанова в обновленном рейтинге ATP
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
«Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд