Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что раньше не знал бойца ММА Александра Шлеменко.

«Я даже не знал Шлеменко, — сказал Кадыров в прямом эфире Instagram. — Вначале думал, что это актер или блогер. Он везде говорит, болтает. Каждый день дает интервью. Я даже не знаю, где он дрался. Вижу его в соцсетях».

Ранее Шлеменко прокомментировал слова Кадырова в адрес Хабиба Нурмагомедова.