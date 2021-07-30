Бывший боец UFC Артем Лобов завершил карьеру, пишет в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

Artem Lobov has decided to retire from fighting.



More: https://t.co/O17TBPhRqI — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 30, 2021

Ирландский боец российского происхождения ранее намекал на завершение карьеры после поражения в бою на голых кулаках с Денисом Беринчиком.

34-летний Артем Лобов провел 30 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений.