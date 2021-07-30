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Артем Лобов завершил карьеру

18:30
Артем Лобов. Фото Instagram
Артем Лобов. Фото Instagram
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Бывший боец UFC Артем Лобов завершил карьеру, пишет в Twitter журналист Ариэль Хельвани.

Ирландский боец российского происхождения ранее намекал на завершение карьеры после поражения в бою на голых кулаках с Денисом Беринчиком.

34-летний Артем Лобов провел 30 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений.

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Иван Шитик все материалы автора

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