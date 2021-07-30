Артем Лобов завершил карьеру
18:30
Бывший боец UFC Артем Лобов завершил карьеру, пишет в Twitter журналист Ариэль Хельвани.
Ирландский боец российского происхождения ранее намекал на завершение карьеры после поражения в бою на голых кулаках с Денисом Беринчиком.
34-летний Артем Лобов провел 30 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений.
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