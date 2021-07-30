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Бойцы ММА Фрейре и Макки устроили потасовку на пресс-конференции

14:42
Патрисио Фрейре. Фото Instagram
Патрисио Фрейре. Фото Instagram
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Действующий чемпион Bellator в полулегком и легком весах бразилец Патрисио Фрейре и американец Эй Джей Макки устроили потасовку на пресс-конференции.

Конфликт вспыхнул, когда Фрейре и Макки спорили о том, кто пересек черту в предматчевой раскрутке боя. Макки заявил, что Фрейре проявил неуважение, зачеркнув его фотографию во время раздачи автографов, и напомнил, как чемпион двух дивизионов пообещал побить его на глазах у отца. Фрейре в свою защиту заявил, что они поступили неуважительно, когда отец Макки в беседе журналистами необоснованно обвинил его в употреблении запрещенных препаратов. Макки в ответ пообещал, что побьет Фрейре на глазах у его жены и детей.

Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

Поединок между Фрейре и Макки состоится в ночь на 1 августа на турнире Bellator 263.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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