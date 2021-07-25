Лобов намекнул о возможном завершении карьеры

Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал о своем состоянии после поражения Денису Беринчику в схватке на голых кулаках.

«Возможно, я перегнул с весовой категорией... Гонял много, взвешивание поздно было. И, скорее всего, я уже буду завязывать. Вес — это одно, однако нету огня в сердце больше. Тренируюсь нормально, а вот огня, что раньше был, нет. А когда его нет, не стоит сюда выходить, чтобы посмотреть, как и что», — приводит слова Лобова «Матч ТВ».

У 34-летнего Лобова это уже четвертый такой поединок, в его активе две победы при двух поражениях.