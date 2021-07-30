Американский боец UFC Юрайа Холл рассказал, что преследует четкую цель — подраться с действующим чемпионом среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Я с нетерпением жду боя с чемпионом. Ничего плохого о нем не могу сказать. Я здесь не для того, чтобы нести чушь. Он вышел на определенный уровень, и у него захватывающий стиль. Я думаю, что мой стиль идеально соответствует его стилю, — цитирует бойца MMA Junkie. — Но знаете, вы должны принять правила этой игры.

Впереди меня в рейтинге несколько ребят, которых я должен пройти, чтобы добраться до него [Адесаньи]. Но Адесанья — моя мотивация, потому что мне нравится его стиль. Я понимаю его стиль и, опять же, ничего плохого о нем сказать не могу. Он чемпион, сделал свое дело, сыграл свою роль. Он сделал свою работу, и я просто хочу получить шанс подраться с ним. Вот и все».

Свой следующий бой Холл проведет в ночь на 1 августа на турнире UFC on ESPN 28. Соперником станет Шон Стрикланд. На счету 36-летнего Холла 17 побед и 9 поражений. У 30-летнего Стрикланда — 23 победы и 3 поражения.