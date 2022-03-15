Анкалаев поднялся на 4-ю строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

Российский боец UFC Магомед Анкалаев поднялся на две позиции в рейтинге UFC в полутяжелом весе. Анкалаев поднялся на 4-ю строчку рейтинга, сместив Энтони Смита и Тиаго Сантоса. Выше российского бойца в рейтинге находятся только Александр Ракич, Иржи Прохазка, Ян Блахович и чемпион Гловер Тейшейра.

Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. Кроме того, Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.