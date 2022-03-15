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Сегодня, 10:34

Дана Уайт, Хабиб и другие бойцы написали письма в поддержку Веласкеса

Давид Хачатрян
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Авторы писем попросили суд о снисхождении по делу Кейна Веласкеса. Многие из них упоминали, что Веласкес семейный человек, не имеет за плечами криминального прошлого и уже более 10 лет является образцовым другом и товарищем по команде.

Всего было написано 34 письма от таких спортсменов, как Хабиб Нурмагомедов, Камару Усман, Даниэль Кормье, Генри Сехудо, а также главы UFC Даны Уайта. Содержание части писем приводит изданием ESPN.

«Я знаю мистера Веласкеса более 15 лет, и за время его активной работы в UFC он достойно представлял нашу организацию и всегда относился к другим с уважением. Он был образцовым примером того, как должен вести себя профессиональный спортсмен», — написал Уайт.

«Веласкес — честный и добросердечный человек, готовый на все ради своей семьи и друзей. Он из тех людей, которых большинство из нас хотели бы видеть на своей стороне в жизни», — написал Нурмагомедов.

«Кейн помог мне больше раз, чем я смогу сосчитать, — написал Кормье. — Он, как и я, является отцом и мужем, поэтому он знает, что нужно пытаться делать все, что от тебя зависит. На протяжении многих лет он поддерживал меня и даже помог стать тренером в средней школе. Во время пандемии, когда многие рестораны и залы были закрыты, он предоставил свой дом для тренировок и отдыха бойцам. Он всех приютил».

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над дочерью Веласкеса.

Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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