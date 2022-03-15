Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:03

Петр Ян сообщил, что через неделю улетает в Америку

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил, что у него заканчивается сбор в Таиланде и через неделю он полетит в США для реванша с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«Улетают мои сердечки, а через неделю и я улетаю в Америку», — заявил Ян в Instagram, комментируя отъезд своей семьи из Таиланда.

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.

Петр Ян
UFC
0

Читайте также

Пресс-служба премьер-министра Великобритании призвала фанатов «Челси» перестать скандирование имени Абрамовича
Предсказуемый боевик с ловким Крисом Пайном. Почему «Наемник» банальнее, чем вы думали
Сборная России возвращается. Зачем? С кем будет играть? Есть ли еще шанс на ЧМ?
Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой
«Поступаю по совести». Норвежский спортивный чиновник подал в отставку из-за отстранения россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анкалаев поднялся на 4-ю строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

Диего Санчес сделал заявление после поражения Кевину Ли на EFC 46
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости