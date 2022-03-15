Петр Ян сообщил, что через неделю улетает в Америку

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил, что у него заканчивается сбор в Таиланде и через неделю он полетит в США для реванша с действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом.

«Улетают мои сердечки, а через неделю и я улетаю в Америку», — заявил Ян в Instagram, комментируя отъезд своей семьи из Таиланда.

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.