Анкалаев поделился ожиданиями от боя с Блаховичем

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) заявил в интервью «СЭ», что он изначально готовился к пятираундовым поединкам после прихода в промоушен.

— Как поменялась твоя подготовка, когда три раунда поменялись на пять?

— У нас не было времени, чтобы что-то поменять, — сказал Анкалаев. — Титульный бой предложили буквально за две недели. Обычно мы всегда готовимся на пять раундов, на максимум. Ничего не поменялось. Просто в голове нужно себя перестроить.

— Гловер Тейшейра сказал, что Блахович очень хорош против контрпанчеров, то есть против бойца примерно твоей манеры. Согласен с ним?

— Этого мы не можем сказать, пока не столкнемся. У нас есть голова, угол, тренер, я думаю, мы найдем ключи, как его обыграть. Для этого нужно время. Когда закроется клетка, тогда люди увидят, кто и где опасен.

Анкалаев подерется с Яном Блаховичем (29-9) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.