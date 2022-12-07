Анкалаев прокомментировал победу Немкова над Кори Андерсоном

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) заявил, что он переживал за Вадима Немкова (15-2) в поединке с Кори Андерсоном (16-6).

«Я не удивился, я знал, что Вадим может выиграть. Просто переживал, что он может устать, — сказал Анкалаев в интервью «СЭ». —В прошлом бою он подустал, и у него не получалось. В этот раз он не дал себя повалить, и было видно, что он очень хорошо подготовлен. Поэтому я очень рад, что он выиграл такого бойца, как Кори. Я знаю, как Кори борется, какой он напористый. Я очень рад [победе Немкова]».

Немков победил Андерсона единогласным решением судей и защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Бой состоялся 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.