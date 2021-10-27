Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от боя соотечественника Вадима Немкова против американца Кори Андерсона.

«Кори борется хорошо, но у него голова слабая, и если он пропустит, то упадет. Будет интересный бой. Будем болеть за Немкова», — сказал Анкалаев на медиа-дне UFC 267.

Анкалаев проведет следующий бой на турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Соперник — экс-претендент на титул UFC в полутяжелой весовой категории Волкан Оздемир. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

Немков — действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе. Он проведет бой в финале Гран-при Bellator. На кону приз в один миллион долларов.