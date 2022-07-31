Тактаров отреагировал на победу Павловича в бою с Льюисом
Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал победу российского бойца Сергея Павловича в главном карде UFC 277. Он победил американца Деррика Льюиса техническим нокаутом на 54-й секунде.
«Сергей Павлович в UFC деклассирует Деррика Льюиса. Прекрасная домашняя работа», — написал Тактаров на своей странице в соцсети.
На счету 30-летнего Павловича 16 побед и одно поражения, у 37-летнего Льюиса 26 побед при 10 поражениях.
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