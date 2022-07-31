Тактаров отреагировал на победу Павловича в бою с Льюисом

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал победу российского бойца Сергея Павловича в главном карде UFC 277. Он победил американца Деррика Льюиса техническим нокаутом на 54-й секунде.