Корешков готов подраться с Василевским: «Если он сможет и захочет, то без проблем, с удовольствием»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков (25-4) готов подраться с Вячеславом Василевским (36-9), если тот сбросит до 77 килограммов.

«Да вообще без проблем, в 77 килограммов. У него вроде есть опыт сгонки веса, он может сгонять. Если он сможет и захочет, то без проблем, с удовольствием, — сказал Корешков в интервью YouTube-каналу Sport24. — Драться в 80 килограммов? Тут надо подумать. Я просто много веса не гоняю. Мой вес 84 килограмма. При дальнейшей подготовке мой рабочий вес 82-83 килограмма. Я могу спокойно сбросить 5,5 килограмма».

Корешков (25-4) идет на победной серии из трех боев. В последнем бою он одолел Ченси Ренкаунтри (16-5) техническим нокаутом в первом раунде 20 февраля на турнире Bellator 274. Следующий бой он проведет 18 июня на Shlemenko FC в Омске на стадионе «Красная звезда».