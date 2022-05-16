Хамзат Чимаев оставил послание Камару Усману: «Скажи мне, когда ты будешь готов»

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (11-0) обратился к действующему чемпиону UFC в полусреднем весе Камару Усману (20-1).

«Просто скажи мне, когда ты будешь готов [подраться]», — написал Чимаев в соцсетях.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.