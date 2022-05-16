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Сегодня, 13:19

Александр Емельяненко: «Время избиения Дацика не за горами. Отправлю его спать»

Александр Емельяненко рассказал о настрое на бой с Вячеславом Дациком
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко признался, что рад, что бой с Вячеславом Дациком наконец-то состоится. Также Емельяненко подчеркнул, что намерен отправить Дацика в нокаут. Об этом он рассказал на YouTube-канале HardNews.

— Наконец-то контракт на бой с Дациком подписан. Что можешь сказать об этом?

— Я рад, что наступило это время. Время избиения Дацика не за горами. Скоро он будет избит.

— Как оцениваешь восстание из пепла Дацика? Реинкарнация карьеры у него, на взлет пошла.

— Я не слежу за Дациком, не смотрю его бои. В преддверии нашего поединка пересмотрю его бои, увижу ошибки, и отправлю спать.

— Поединок пройдет по правилам бокса. Как оцениваешь?

— Это плюс для Дацика. Он бороться вообще не умеет. Он должен кланяться организаторам в ноги и говорить: «Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо!»

Бой Емельяненко и Дацика состоится на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

В последнем бою Емельяненко встречался с американцем Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля. Противостояние проходило на голых кулаках, победителем встречи стал Емельяненко.

В последнем бою Дацик за 40 секунд нокаутировал бразильца Сауло Кавалари. Бой состоялся 16 апреля на Pravda Old School Boxing.

Александр Емельяненко
ММА
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