Андрей Корешков: "Джаспер оказался довольно крепким и неудобным бойцом"

Российский боец Андрей Корешков над Майклом Джаспером на Bellator 219 отметил, что в поединке получалось не все. Напомним, россиянин победил единогласным решением судей.

- Бой закончен, мы победили! Спасибо всем, кто переживал поддерживал и помогал мне, - написал Корешков в Инстаграме. - Хочу поблагодарить моего тренера Александра Шлеменко за подготовку, настрой, тактику и заботу. В целом чувствую себя нормально. Не все получалось в бою, мой соперник оказался довольно крепким и неудобным бойцом. Но я рад, что выиграл, отбился три раунда. Такие поединки очень полезны. Есть над чем работать и куда расти.