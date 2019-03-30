Андрей Корешков: "Джаспер оказался довольно крепким и неудобным бойцом"

Российский боец Андрей Корешков над Майклом Джаспером на Bellator 219 отметил, что в поединке получалось не все. Напомним, россиянин победил единогласным решением судей.
- Бой закончен, мы победили! Спасибо всем, кто переживал поддерживал и помогал мне, - написал Корешков в Инстаграме. - Хочу поблагодарить моего тренера Александра Шлеменко за подготовку, настрой, тактику и заботу. В целом чувствую себя нормально. Не все получалось в бою, мой соперник оказался довольно крепким и неудобным бойцом. Но я рад, что выиграл, отбился три раунда. Такие поединки очень полезны. Есть над чем работать и куда расти.
Бой закончен, мы победили! Спасибо всем кто переживал, поддерживал и помогал мне! Я хочу поблагодарить моего тренера @alexandershlemenko за подготовку, за поддержку, за настрой, тактику и заботу! У него сейчас у самого скоро будет бой в России, 4 мая на турнире RCC против сильного соперника и он жертвует своей подготовкой ради меня, что бы помочь, и поддержать меня! Так же огромной спасибо моей команде @newstreamsport и руководству нашей команды в лице @u.navrazhniy_ns за поддержку и за все хорошее что вы делаете для нас, и для всего спорта в целом! Огромное спасибо @shlemenkostormschool и каждому спортсмену нашей школы, которые помогали мне готовится к бою👍 так же хочу поблагодарить моего менеджера @alexeyzhernakov за его работу и помощь! Ещё одного хорошего человека из моего угла @alexeysurkin за поддержку и помощь и классную одежду от @n1sport 👍 В целом чувствую себя нормально! Не все получалось в бою, мой соперник оказался довольно крепким и не удобным бойцом! Но я рад, что выиграл, отбился 3 раунда! Такие полные поединки очень полезны! Есть над чем работать и куда расти! Ещё раз всем спасибо и до скорых встреч!