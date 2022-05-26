Анатолию Токову назначен бой в Bellator на 24 июня

Средневес Bellator Анатолий Токов (30-2) должен подраться против 36-летнего Мухаммада Абдуллаха (10-5) 24 июня на Bellator 282 в Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, США. Об этом сообщает портал Tapology.

Ранее Токов утверждал, что ведутся переговоры о его бое на лето и надеялся, что ему дадут топового соперника.

Россиянин идет на серии из шести побед. В последнем поединке он одолел Шарафа Давлатмуродова (18-4) раздельным решением судей 23 октября на Bellator 269 в Москве.

Абдуллах в последнем поединке победил единогласным решением судей Эрика Лосано (12-20) на Total Warrior Combat: Unfinished Business 5 февраля в Лансинге, США.