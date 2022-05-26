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Ромеро сломал челюсть своему последнему сопернику в Bellator. Фото снимка

Давид Хачатрян
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Ромеро сломал челюсть своему последнему сопернику в Bellator. Фото снимка.

45-летний кубинский боец Йоэль Ромеро (14-6) сломал челюсть 30-летнему Алексу Полицци (10-2) на турнире Bellator 280. Ромеро трижды по ходу поединка отправлял соперника в нокдаун, и в итоге рефери принял решение остановить бой.

«Упс! Кажется, стоит немного подлечиться и попить молока», — написал Полицци, опубликовав снимок своей челюсти в соцсетях.

Ромеро и Полицци дрались 6 мая на турнире Bellator 280 в AccorHotels Arena в Париже, Франция.

Ромеро дебютировал в Bellator с поражения. 18 сентября 2021 года кубинец проиграл раздельным решением судей Филу Дэвису (24-6). Полиззи шел на серии из 3 побед, но проиграл кубинцу.

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