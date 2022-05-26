Марвин Веттори обратился к Макгрегору: «Ты отморозок. Надеюсь, скоро увидимся»

Марвин Веттори обратился к Макгрегору, который критично высказался о нем

Третий номер рейтинга среднего веса Марвин Веттори (18-5) ответил на сообщение Конора Макгрегора (22-6) в Twitter, в котором тот назвал Бенила Дариуша (21-4) «самым большим никто в компании».

«Вот ты с***, Конор Макгрегор. Ты не продержишься в клетке с Бенилом и двух минут. Это факт. Ты отморозок. Надеюсь, скоро увидимся», — написал Веттори в Twitter.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.

Дариуш в последнем бою одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 мая 2021 года на UFC 262 в Хьюстоне, США.