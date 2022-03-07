Генри Сехудо отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) опубликовал поздравительное сообщение Хабибу Нурмагомедову (29-0), который был введен в Зал славы UFC.

«Это должно быть один из лучших сюрпризов, который не мог не случиться с таким достойным человеком. Хабиб, поздравляю тебя с введением в Зал славы UFC. Спорт может объединять мир», — написал Сехудо в Twitter.

Нурмагомедов стал первым бойцом, которого включили в Зал славы UFC в 2022 году. «Орел приземлился в Зале славы UFC», — сказано в официальном заявлении UFC накануне турнира UFC 272. Нурмагомедов провел в UFC 13 боев и ни разу не проиграл. Россиянин закончил карьеру с рекордов 29-0, защитив титул в легком весе против Джастина Гейджи (23-3) 24 октября 2020 года на UFC 254.

(Давид Хачатрян)