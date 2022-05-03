Соннен восхищен Александром Романовым: «Этот парень опасен, он особенный»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что непобежденный молдавский тяжеловес промоушена Александр Романов (16-0) один из немногих, кто бросил вызов бывшему чемпиону организации в полутяжелом весе Джону Джонсу (26-1).

Также Соннен считает, что у 31-летнего бойца большой потенциал.

«После боя он бросил вызов Джону Джонсу, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Не надо говорить мне, что это выглядело глупо. Да, я не думаю, что Джон Джонс будет следующим соперником для Романова. Никто до этого не бросал вызов Джонсу. Я признаю, что это делал Франсис Нганну, Даниэль Кормье много лет назад. Парни, которые готовились под Джонса. Однако никто, кто достоин драться с Джонсом, не бросал ему вызов. Они только говорили, что они главные претенденты на титул и заслуживают титульного боя, но никто не вызывал на бой Джонса».

Романов провел в UFC 5 боев, 4 из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Чейза Шермана (15-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 30 апреля на турнире UFC on ESPN 35 в Лас-Вегасе. После боя Романов бросил вызов Джонсу.

«Романов сделал это. Он только-только побил Чейза Шермана. Этот парень опасен, он особенный. Он не проигрывал, не боится идти в размены, он в хорошей форме, прет на тебя как танк. Этот парень попал в олимпийскую сборную, участвовал на чемпионатах мира. Шесть лет подряд он был лучшим борцом Молдовы», — отметил Соннен.