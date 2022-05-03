Дана Уайт заявил, что никогда не обращался к Богу в сложные моменты

Президент UFC Дана Уайт в ходе интервью Youtube-каналу «The Pivot Podcast» рассказал о своем отношении к Богу.

Ведущий: «Я читал, что ты атеист. Но может быть, и у тебя бывали моменты, когда ты приходил к Иисусу? Во время турбулентного полета или чего-то такого»

Дана Уайт: «Нет. Но было несколько моментов... Если говорить о том, что было самым сложным в построении нашего бизнеса — то ничто не сравнится с ковидом. Меня **** атаковали все подряд, называли демоном, говорили, что деньги интересуют меня больше, чем люди, и прочее дерьмо. Они хотели навесить на меня побольше ярлыков, потому что им не нравилось, что кто-то рыпается в такие времена. Я прорывался через все это дерьмо. Мы зашли во столько тупиков, ударилось во столько стен за это время... И было пару раз, когда я говорил себе: «Что ты делаешь? Что ты *** творишь?». Я спрашивал себя: «Прав ли я? Делаю ли я все правильно?». И потом отвечал, да, делаю правильно».

Ведущий ссылался на слова Уайта из интервью журналу Playboy в 2008 году: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола, ни в привидений, ни во что из всего этого дерьма. Но я реально поражаюсь религии — насколько она жестока и безумна. Как она может привязывать к себе».