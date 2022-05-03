Майкл Чендлер назвал лучший бой Макгрегора: «Конор выглядел неприкасаемым»

Легковес UFC Майкл Чендлер (22-7) уверен, что бывший двойной чемпион промоушена в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) внес огромный вклад в развитие организации. Также Чендлер считает, что бой ирландца против Эдди Альвареса (30-8) на UFC 205 — его лучшее выступление в карьере.

«Когда мы вспоминаем лучших легковесов, мы не должны забывать Конора Макгрегора, — сказал Чендлер на YouTube-канале UFC. — Он доминировал в полулегком, а затем выиграл титул в легком. Стал двойным чемпионом. Это большое достижение, которое, как нам казалось, очень тяжело осуществить».

Макгрегор стал чемпионом UFC в легком весе 12 ноября 2016 года на UFC 205 в Нью-Йорке. Ирландец победил техническим нокаутом Альвареса во втором раунде.

«Он поднялся в легкий вес и победил Эдди Альвареса на «Мэдисон-сквер-Гарден»... Конор выглядел неприкасаемым. На мой взгляд, это было его лучшее выступление, которое мы когда-либо видели. Он доминировал во всех аспектах. Спорт как таковой был поднят Конором на новый уровень», — заявил Чендлер.