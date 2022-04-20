«Ты дерешься на улице, ты что, минуту валяешься, что ли?» Шлеменко выступил за новые правила в AMC Fight Nights

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-13) поддержал главу AMC Fight Nights Камила Гаджиева, который ввел в лиге новое правило: на борьбу в партере бойцам дается 1 минута.

«Я за новые правила в AMC Fight Nights, — сказал Шлеменко в интервью Магомеду Исмаилову на YouTube-канале «Лысый Хищник». — Я занимался армейским рукопашным боем, там вообще 20 секунд дается на партер. Почему? Потому что это уличный стиль. Вот ты дерешься на улице, ты что, минуту валяешься, что ли? Там никогда не валяются так долго, потому что тебе не дадут лежать — подбегут и по башке пнут. Может быть, в Дагестане валяются, но у нас в Сибири не валяются».

Новое правило в AMC Fight Nights было введено после того, как рефери в бою Юсупа Шуаева и Григория Пономарева на турнире в Астрахани 25 марта поднял бойцов в стойку, когда Пономарев в партере занял позицию сверху. Когда бойцы встали в стойку, Шуаев отправил Пономарева в нокаут.