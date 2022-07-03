34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) сообщил, что во время боя Исраэля Адесаньи (23-1) и Джареда Каннонье (15-6) фанаты на трибунах стали покидать арену уже в четвертом раунде.

«Меня расстроило, как он дрался сегодня вечером. Это был спектакль, полное неуважение к фанатам, — сказал бразилец изданию TSN. — Я видел, как тысячи людей освистывали титульный поединок. Люди направлялись в сторону выхода уже в четвертом раунде, будто бой был закончен. Меня это расстроило. Надеюсь, что Адесанья будет драться со мной лучше, иначе он упадет в грязь лицом».

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.