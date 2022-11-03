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Сегодня, 15:30

Юсуф Раисов и Эдуард Вартанян сделали вес перед боем на ACA 147

Давид Хачатрян
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Участники Гран-при легковесов ACA Юсуф Раисов (19-2) и Эдуард Вартанян (23-4) успешно вошли в весовую категорию перед полуфинальным боем Гран-при на ACA 147. Раисов на взвешивании показал 70,75 килограмма, а Вартанян — 70,8 килограмма.

Другой участник турнира, Андрей Гончаров (15-3), не смог войти в лимит полулегкой весовой категории, показав лишние 1,5 килограмма. Россиянин будет допущен к бою, но заплатит штраф в пользу Биберта Туменова (11-2), который успешно сделал вес.

Турнир ACA 147 состоится 4 ноября на «ЦСКА Арена» в Москве. Начало в 18:15 по московскому времени.

ММА
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