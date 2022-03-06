ACA объявили дату старта «Гран-при» легковесов

Президент ACA Алексей Яценко назвал дату старта «Гран-при» легковесов.

«26 марта в первом четвертьфинале на ACA 138 в Грозном россиянин Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса. Второй четвертьфинал пройдет 15 апреля: российский боец Эдуард Вартанян подерется с американцем Луисом Пенья на ACA 139 в Москве», — передает слова Яценко пресс-служба организации.

О том, что АСА проведет «Гран-при» легковесов в 2022 году, стало известно на пресс-конференции, которая прошла 17 января в Москве. Одним из участников «Гран-при» станет известный боец из Казахстана Артем Резников.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов.