ACA объявили дату старта «Гран-при» легковесов
Президент ACA Алексей Яценко назвал дату старта «Гран-при» легковесов.
«26 марта в первом четвертьфинале на ACA 138 в Грозном россиянин Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса. Второй четвертьфинал пройдет 15 апреля: российский боец Эдуард Вартанян подерется с американцем Луисом Пенья на ACA 139 в Москве», — передает слова Яценко пресс-служба организации.
О том, что АСА проведет «Гран-при» легковесов в 2022 году, стало известно на пресс-конференции, которая прошла 17 января в Москве. Одним из участников «Гран-при» станет известный боец из Казахстана Артем Резников.
Суммарный призовой фонд турнира составит свыше 800 тысяч долларов.
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