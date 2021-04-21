Американский боец Тони Джонсон допустил проблемы с правительством из-за санкций в отношении ACA

Американец Тони Джонсон выразил обеспокоенность по поводу своей дальнейшей карьеры из-за того, что промоушен ACA, в котором он является чемпионом тяжелого дивизиона, попал под санкции США в декабре прошлого года.

«Допускаю, что могут возникнуть проблемы [с правительством], — заявил Джонсон в интервью «СЭ». — Но все будет хорошо, так как у меня есть адвокат. В Штатах мне надо оплачивать счета. Мне же надо как-то зарабатывать. Новый контракт был подписан еще до санкций. Посоветовался с адвокатом, вроде никаких проблем не должно возникнуть. Сумасшедшая ситуация, конечно же. Я должен быть осторожен в своих словах. Я все равно буду там биться. В конце концов у меня есть семья, мне надо прокормить родных».

Джонсон вернется в клетку 23 апреле на турнире ACA 122 в Минске. 35-летний тяжеловес по прозвищу Халк встретится с претендентом на пояс Дмитрием Побережцем.

У Джонсона 14 побед, 5 поражений, 1 ничья и 1 несостоявшийся бой. В лиге ACA он провел 4 боя.

(Ислам Бабаджанов)