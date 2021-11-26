Тренер Порье: «У Дастина лучший рекорд в легком дивизионе после ухода Хабиба»

Майк Браун, тренер бойца UFC в легком весе Дастина Порье, поделился ожиданиями от поединка с Чарльзом Оливейрой.

«Это верхушка пищевой цепи — бой за первое место в мире, и мы выходим на него с уверенностью в собственных силах, — цитирует тренера MMA Junkie. — Дастин уже дрался на этом уровне. С уходом Хабиба Нурмагомедова в отставку, у Дастина лучший рекорд в легком дивизионе. Он лучший, и доказывает это снова и снова. Верю, что он одержит победу».

Браун также назвал сильные стороны Оливейры.

«Оливейра очень опасен — он может заставить сдаться любого, так что есть определенные моменты повышенной опасности, где нам нужно будет действовать осторожно. У Чарльза огромный опыт, и он был во многих ситуациях, как и Дастин. Но, думаю, Порье побеждал соперников более высокого уровня», — добавил он.

У Порье на данный момент 35 боев в смешанных единоборствах, 28 побед и 6 поражений.

Бой между легковесами состоится 11 декабря и возглавит UFC 269 в Лас-Вегасе.