Аманда Нуньес: «Чарльз Оливейра прикончит Махачева»

Бывшая чемпионка легчайшего веса UFC Аманда Нуньес (21-5) призналась, что в предстоящем поединке Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1) она будет болеть за соотечественника.

Бразильянка заявила, что не понимает, как россиянин может побить Оливейру.

«Чувак, думаю, Чарльз прикончит его, — сказала Нуньес в интервью YouTube-каналу Slip & Hook by Nikhil Sharma. — Он заберет пояс обратно. Чувствую, что Чарльз сейчас в хорошей форме, у него достаточно мотивации. Вы увидите это, когда поговорите с ним. Я не понимаю, как его оппонент может побить его.

Чарльз способен предложить гораздо больше, если бой пройдет в стойке или на земле. У него лучше ударка, он действует в стиле тайского бокса. Я не вижу дыр в его игре. Но бой есть бой. Мы всегда будем следить за ходом поединка со скрещенными пальцами. Я искренне хочу, чтобы победил Чарльз».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.