Кертис Блейдс рассказал, как выпил пива с Аспиналлом

Тяжеловес UFC Кертис Блейдс (17-3) сообщил, что выпить пива с Томом Аспиналлом (12-3) ему предложил его отец.

«Мы были в одном отеле. Мой отец столкнулся в баре с отцом Аспиналла, — сказал Блейдс в интервью The MMA Hour. — Мой отец болтун, он может подружиться с кем угодно. Он станет твоим лучшим другом, если ты с ним выпьешь. Так вот, отец зашел ко мне в номер и сказал, чтобы я зашел в номер Аспиналла, так как он хочет со мной выпить. Я подумал: «Без проблем». Мы зашли в его номер. Они — Аспиналл, его жена и команда — вели себя очень мило. Все прошло круто. Мы пробыли там около часа. Атмосфера была очень дружелюбной и гостеприимной».

Аспиналл в бою с Блейдсом получил травму ноги на первых секундах боя на UFC Fight Night 208 в Лондоне. Ему было засчитано техническое поражение.