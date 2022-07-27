Стоун потратит гонорар за поединок с Коваленко на туфли для Вали Карнавал

Популярный блогер Саша Стоун, который в очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сразится с видеоблогером и бойцом ММА Святославом Коваленко, рассказал о том, на что потратит гонорар за бой. По его словам, полученные средства уйдут на свадебные туфли для его возлюбленной Вали Карнавал.

«Гонорар, наверное, закроет только какую-то маленькую часть свадьбы, приводит слова Стоуна РЕН ТВ. — Наверное, гонорар может закрыть туфли для невесты. Но в целом, конечно, сейчас вся моя жизнь протекает так, что все, что я зарабатываю, достигаю, это делается не для меня, а это делается для моей будущей семьи».

Также блогер ответил на вопрос о том, когда состоится его свадьба с Карнавал.

«А об этом вы узнаете в следующей программе после рекламной паузы», — пошутил он.

Напомним, что турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 5 августа. В главном поединке вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.

Отметим, что уже стартовала официальная продажа билетов на турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Купить их можно на здесь.