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Амагаев победил Матевосяна главном бою Force FC в Краснодаре

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

2 августа в Краснодаре прошел второй турнир кулачной лиги FORCE FC. В главном событии вечера Магомед Амагаев взял реванш у Тиграна Матевосяна, победив единогласным решением судей.

В соглавном поединке Тимур Абдурахманов нокаутировал Захара Амои. Это противостояние стало лучшим по итогам вечера. Оба бойца по несколько раз побывали в нокдаунах.

Давид Бархударян дебютировал в кулачных боях победой над Артемом Кузьминым.

Также по итогам вечера определились финалисты гран-при FORCE FC в легком весе. Ими стали Артур Мкртчян и Дмитрий Кутузов.

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