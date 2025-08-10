Боец Пираев потерял сознание и был доставлен в больницу перед боем на турнире Fight Nights

Боец смешанного стиля (ММА) Мариф Пираев почувствовал себя плохо перед поединком против Эдуарда Вартаняна на турнире Fight Nights в Минске.

Бой должен был пройти 16 августа. Теперь поединок отменен. Пираев потерял сознание во время сгонки веса.

«Мариф потерял сознание. Его доставили в больницу, где обнаружили панкреатит. Организм дал сбой. Поединок с Вартаняном отменен», — цитирует ТАСС представителя команды спортсмена.