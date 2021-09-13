Али Багаутинов допустил завершение карьеры после окончания контракта с Brave FC

Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов высказался о дальнейшей судьбе в единоборствах после окончания контракта с лигой Brave FC.

«Сейчас уже очень много дел появилось. Сейчас ухожу немного в бизнес. Многие вещи, которые есть, я не могу совместить со спортом. Ну, если, конечно, будет возможность такая, то я перейду [в UFC], но если не будет хорошего предложения, то я уже не перейду. Отработаю контракт и потихоньку буду уходить на пенсию», — сказал Багаутинов «СЭ».

Следующий бой с участием Багаутинова состоится 18 декабря на турнире OPEN FC в Москве. Соперником бывшего бойца сильнейшей лиги станет известный российский боксер Руслан Проводников. Их поединок пройдет по правилам бокса.

Под эгидой Brave FC Али провел два боя, победив единогласным решением судей соотечественника Олега Личковаху и американца Дастина Ортиса. У 36-летнего Багаутинова в ММА 21 победа и 7 поражений.