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Али Багаутинов: «Александр Емельяненко решил хайпануть, сказав, что готов подраться с Федором и побить его»

13:55
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Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов отреагировал на желание тяжеловеса Александра Емельяненко провести бой со своим старшим братом Федором.

«Наверное, это своего рода хайп, — сказал Багаутинов «СЭ». — Я не думаю, что они будут драться друг с другом. Тем более я знаю Федора лично и Александра тоже знаю лично. Это просто хайп. Может быть, Александр решил так хайпануть — уже не знает, с кем драться».

«Как говорят, если хочешь стать знаменитым, кинь вызов фамилии Емельяненко, — продолжил Али. — Александр в последнее время любит хайповать. Может быть, и на этом решил хайпануть. Но я уверен, что этого боя никогда не будет. Они все равно братья. Кровь свою роль сыграет, и ни один из них не поднимет руку на другого».

Багаутинов проведет свой следующий бой 18 декабря на турнире OPEN FC в Москве. Соперник — известный российский боксер Руслан Проводников.

Емельяненко тем временем уже 18 сентября сразится с блогером и самбистом Артемом Тарасовым на турнире поп-ММА организации «Наше Дело».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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