Емельяненко проведет бой в Hardcore MMA

Глава промоушена Hardcore MMA Анатолий Сульянов записал сторис в Instagram, в котором обратился к Александру Емельяненко и его менеджеру Азамату Бостанову с намеком на то, что у них была договоренность провести поединок в лиге после противостояния Емельяненко против Артема Тарасова.

«Саша, Азамат, салют. Мы тут пашем, тренируемся, две недели назад с вами договорились на бой по ММА после Тарасова, а вы что-то на связь не выходите, трубки не берете. Дайте обратную связь, парни».

Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram

В следующей сторис президент Hardcore опубликовал совместное фото с бойцом.

Ну вот, теперь все ровно. Все нашлись. Ждите анонсов", — сказал Сульянов.

Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. У 41-летнего Харитонова — 32 победы и 9 поражений.