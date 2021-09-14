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Емельяненко проведет бой в Hardcore MMA

12:42
Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram
Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram
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Глава промоушена Hardcore MMA Анатолий Сульянов записал сторис в Instagram, в котором обратился к Александру Емельяненко и его менеджеру Азамату Бостанову с намеком на то, что у них была договоренность провести поединок в лиге после противостояния Емельяненко против Артема Тарасова.

«Саша, Азамат, салют. Мы тут пашем, тренируемся, две недели назад с вами договорились на бой по ММА после Тарасова, а вы что-то на связь не выходите, трубки не берете. Дайте обратную связь, парни».

Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram
Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram

В следующей сторис президент Hardcore опубликовал совместное фото с бойцом.

Ну вот, теперь все ровно. Все нашлись. Ждите анонсов", — сказал Сульянов.

Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram
Сторис Анатолия Сульянова. Фото Instagram

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА. У 41-летнего Харитонова — 32 победы и 9 поражений.

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Никита Карин все материалы автора

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